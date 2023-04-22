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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Saronikos
Анависос
Дома
Дома в Анависос, Греция
Дом
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14 объектов найдено
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Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Дом 4 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат
225 м²
€ 350,000
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 58,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
Анависос, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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