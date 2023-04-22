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Квартиры с видом на море в Анависос, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
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