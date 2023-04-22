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Квартиры в Анависос, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат 195 м²
€ 500,000
Код недвижимости: 1254 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Мезонет общей площадью 195…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
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