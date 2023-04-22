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Жильё в Анависос, Греция

18 объектов найдено
Коттедж 7 спален в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Квартира 3 спальни в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат 195 м²
€ 500,000
Код недвижимости: 1254 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Мезонет общей площадью 195…
Дом 4 спальни в Анависос, Греция
Дом 4 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат 225 м²
€ 350,000
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 3 спальни в Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спален в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спален в Анависос, Греция
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 5 спален в Анависос, Греция
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 1 комната в Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 1 спальня в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 58,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 1 спальня в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спален в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 4 спальни в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Коттедж 3 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Анависос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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