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Купить таунхаус с видом на горы в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
2
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив lakka, Греция
Таунхаус 2 спальни
lakka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 149,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв agios nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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