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Купить недвижимость с видом на горы в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
18
38 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 7 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Вилла 3 спальнив Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спаленв Анависос, Греция
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 5 спаленв Анависос, Греция
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 9 спаленв agios nikolaos, Греция
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Квартира 1 спальняв agios nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
agios nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 3 спальнив Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Mavro Lithari, Греция
Коттедж 4 спальни
Mavro Lithari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Вилла 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комнатав Mavro Lithari, Греция
Вилла 1 комната
Mavro Lithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 306 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Вилла 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажная вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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