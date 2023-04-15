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Купить коттедж в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
8
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24 объекта найдено
Коттедж 7 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 4 спальнив lakka, Греция
Коттедж 4 спальни
lakka, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальнив lakka, Греция
Коттедж 3 спальни
lakka, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 58,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Mavro Lithari, Греция
Коттедж 4 спальни
Mavro Lithari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 1 комнатав agios nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
agios nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
Коттедж 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив agios nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios nikolaos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 306 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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