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Купить квартиру с бассейном в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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