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Таунхаусы в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Таунхаус 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
2 ванных комнат 2 Этаж
€ 220,000
Akriton ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 180 m2, 2 Уровни…

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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