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Греция
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периферия Центральная Македония
Ampelokipi - Menemeni Municipality
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Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
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