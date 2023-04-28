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Квартиры-студии в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Студия 1 спальня
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 ванных комнат 52 м²
€ 69,000
Код недвижимости: HPS1136 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Ampelokipoi Eptalofos для € 69.000. Это 52 кв…

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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