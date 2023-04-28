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Дома в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 230,000
Код недвижимости: HPS3078 - Дом для продажи в Терми Тагарадес для € 230.000. Это 120 кв. Дом…
Таунхаус 5 спален в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Таунхаус 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
2 ванных комнат 2 Этаж
€ 220,000
Akriton ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 180 m2, 2 Уровни…
Коттедж 5 спален в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 166 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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