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Коттеджи в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 166 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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