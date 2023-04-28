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Квартиры с видом на море в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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