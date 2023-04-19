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Купить дом в Ampelakia, Греция

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Selinia, Греция
Дом 3 спальни
Selinia, Греция
2 ванных комнат 135 м²
€ 390,000
Код недвижимости: 1104 - Дом для продажи в Dodekanisa Leros для € 390.000. Это 135 кв. Дом с…
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