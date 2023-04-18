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Купить коттедж с видом на горы в Амфиса, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
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