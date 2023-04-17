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Купить вилла в Амаринтос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Ано Вафия, Греция
Вилла 3 спальни
Ано Вафия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
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