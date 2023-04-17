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Купить таунхаус с видом на горы в Амаринтос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни
Гимно, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
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