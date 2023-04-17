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Купить коттедж в Амаринтос, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальнив Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимно, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальнив Гимно, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимно, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальнив Амаринтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Амаринтос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Эвия. Второй этаж состоит из гостин…
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