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Жильё с видом на море в Амалиада, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален
Кардамас, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
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