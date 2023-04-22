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Коттеджи в Амалиада, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален
Кардамас, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
Коттедж 1 комната в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната
Кардамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
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