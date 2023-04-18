ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Alonnisos Municipality
Купить недвижимость с видом на горы в Alonnisos Municipality, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 144,890
Продается 2-этажный коттедж площадью 107 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 7 спален
Греция, Греция
10 Количество комнат
595 м²
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Дом 6 спален
Греция, Греция
220 м²
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 75,000
Property Code: HPS3165 - Apartment FOR SALE in Ampelokipoi Eptalofos for €75.000 . This 65 s…
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,197,569
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 10 спален
Vatopedi, Греция
6 ванных комнат
450 м²
€ 648,536
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
Квартира 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
Property Code: 58760 - Apartment FOR SALE in Argos Center for €50.000 Exclusivity. This 140 …
Вилла 3 спальни
Дельфы, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 749,430
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 85,935
Продается квартира площадью 76 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Коттедж 1 комната
Evropouli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 899,316
На живописном острове Корфу продается Коттедж общей площадью 500 кв.м. На цокольном этаже ра…
Коттедж 2 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 79,839
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 5 спален
периферия Аттика, Греция
3 ванных комнат
355 м²
€ 2,200,000
Мезонет 355 кв.м с интерьером Лифт и вид на море, 3 - 4 парковочные места в подвале, большая…
Параметры недвижимости в Alonnisos Municipality, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты