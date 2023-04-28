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Виллы в Алмирос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат
Алмирос, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,470,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
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