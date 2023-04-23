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Виллы с видом на море в Аливерион, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
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