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Купить вилла с бассейном в alimos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв alimos, Греция
Вилла 5 спален
alimos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
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