Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. alimos
  7. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в alimos, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 3 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 5 спаленв alimos, Греция
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Realting.com
Перейти