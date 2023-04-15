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Купить таунхаус с видом на горы в alimos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв alimos, Греция
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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