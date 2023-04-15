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Купить недвижимость с бассейном в alimos, Греция

8 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв alimos, Греция
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Таунхаус 4 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается таунхаус площадью 253 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 5 спаленв alimos, Греция
Вилла 5 спален
alimos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
Таунхаус 3 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Таунхаус 5 спаленв alimos, Греция
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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