Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. alimos

Купить недвижимость с видом на море в alimos, Греция

21 объект найдено
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 6 комнатв alimos, Греция
Квартира 6 комнат
alimos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 116 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 комнатыв alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
alimos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Квартира 1 комнатав alimos, Греция
Квартира 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 455,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Таунхаус 4 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Таунхаус 3 спальнив alimos, Греция
Таунхаус 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Коттедж 4 спальнив alimos, Греция
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 5 спаленв alimos, Греция
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 153 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 380,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 142 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Realting.com
Перейти