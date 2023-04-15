Купить дом в alimos, Греция

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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
alimos
Дома
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15 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
alimos, Греция
2 ванных комнат
200 м²
€ 1,050,000
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
Дом 2 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 280,000
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
Дом 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 260,000
— Площадь: 86 м2 + большая веранда — Этаж: 1ый (высокий) — Кол-во комнат: 2K — Год постро…
Дом 4 комнаты
alimos, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 500,000
Продается здание 1980 года постройки. Здание состоит из подвала в 170 кв.м с отдельным входо…
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Вилла 5 комнат
alimos, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
€ 1,600,000
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается таунхаус площадью 253 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Вилла 5 спален
alimos, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
Таунхаус 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Таунхаус 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Таунхаус 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 415,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
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