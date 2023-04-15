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Купить коттедж с видом на море в alimos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив alimos, Греция
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
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