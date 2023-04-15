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Купить коттедж в alimos, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
alimos, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 1,050,000
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
Коттедж 5 спаленв alimos, Греция
Коттедж 5 спален
alimos, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв alimos, Греция
Коттедж 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 4 спальнив alimos, Греция
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив alimos, Греция
Коттедж 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 415,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
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