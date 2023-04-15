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Купить квартиру с бассейном в alimos, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив alimos, Греция
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
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