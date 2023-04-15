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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
alimos
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в alimos, Греция
Квартира
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17 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 6 комнат
alimos, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 116 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 комнаты
alimos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Квартира 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 455,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 1,100,000
Продается квартира площадью 153 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 380,000
Продается квартира площадью 107 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 4 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 142 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
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