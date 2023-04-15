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Купить квартиру в alimos, Греция

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55 объектов найдено
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 118 м²
€ 470,000
Ilioupoli south of Athens in Astinomika area, apartment of 118 sq.m. 4th floor penthouse bri…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Ilioupoli south of Athens Astinomika - Panorama in an excellent 3-apartment building with ga…
Квартира 4 комнатыв alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
alimos, Греция
4 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 2 комнатыв alimos, Греция
Квартира 2 комнаты
alimos, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Квартира 3 комнатыв alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
alimos, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Квартира 6 комнатв alimos, Греция
Квартира 6 комнат
alimos, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 116 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 4 комнатыв alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
alimos, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 66 м²
€ 220,000
Код недвижимости: 14434 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, неопределенная квартира общей площадью 66 кв.…
Квартира 3 комнатыв alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
alimos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Квартира 1 комнатав alimos, Греция
Квартира 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 138 м²
€ 350,000
Alimos Kalamaki south of Athens, apartment of 138 sq.m. 1st floor, luxurious in a very prese…
Квартира 1 комнатав alimos, Греция
Квартира 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
2 ванных комнат 107 м²
€ 300,000
Property Code: 14433 - FOR SALE 3 Bedrooms, Maisonette of total surface 107 sq.m, 2 levels…
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
1 ванных комнат 50 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Alimos - Kalamaki 50 Sq.m., 2 Bedrooms, …
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
1 ванных комнат 76 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Alimos 76 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 475,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 525,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв alimos, Греция
Квартира 1 спальня
alimos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 390,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 980,000
Продается дуплекс площадью 143 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 445,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 435,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив alimos, Греция
Квартира 3 спальни
alimos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
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