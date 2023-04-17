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Купить недвижимость с видом на море в Александруполис, Греция

1 объект найдено
Вилла 5 спаленв дим Александруполис, Греция
Вилла 5 спален
дим Александруполис, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Александруполис, Греция

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