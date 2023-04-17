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Купить коттедж в Александруполис, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Дадья, Греция
Коттедж 5 спален
Дадья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…

Параметры недвижимости в Александруполис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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