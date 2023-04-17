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Купить квартиру в Александруполис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив дим Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни
дим Александруполис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 230,000
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…

Параметры недвижимости в Александруполис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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