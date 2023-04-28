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Жильё в Александрия, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
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