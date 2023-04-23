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Жильё в Aianteio, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Aianteio, Греция
Дом 3 спальни
Aianteio, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1381 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Рядом с загородным домом общей площадью 100 кв…
Коттедж 1 комната в kake bigla, Греция
Коттедж 1 комната
kake bigla, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 42 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из гостиной с кухней,…
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