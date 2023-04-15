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Купить недвижимость с видом на море в Agios Vasileios Municipality, Греция

Агиа Галини
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Koxare, Греция
Вилла 5 спален
Koxare, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 204 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 3 спальнив Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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