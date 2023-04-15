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Купить коттедж в Agios Vasileios Municipality, Греция

Агиа Галини
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

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