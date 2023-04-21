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Таунхаусы в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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