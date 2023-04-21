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Жильё с бассейном в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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