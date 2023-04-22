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Квартиры-студии в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Студия 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
7 ванных комнат 220 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS2920 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ано Поли за € 350.000. Это 220 кв. …

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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