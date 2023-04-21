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Жильё с видом на горы в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 287 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Вилла 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
Коттедж 6 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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