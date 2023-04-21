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Коттеджи с видом на море в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 287 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 6 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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