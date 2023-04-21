Коттедж 3 спальни Municipality of Neapoli-Sykies, Греция 6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 450,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 287 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…