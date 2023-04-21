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Квартиры с видом на море в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 165 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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