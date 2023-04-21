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Квартиры с видом на горы в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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